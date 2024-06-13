'Поздно пить Боржоми': Буданов заявил, что РФ почувствовала удары западным оружием по своей территории

По его словам, заявления о "красных линиях" Путина - это игра на публику.

Россияне уже ощущают удары западным оружием по своей территории.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона. По его словам, разрешение бить западным оружием по территории России точно облегчит ситуацию на фронте.

"Они уже чувствуют это все. Что же готовиться? Как говорится: поздно пить Боржоми уже", - отметил Буданов. Видео дня

Кроме того, глава ГУР отметил, что заявления о "красных линиях" российского диктатора Владимира Путина - это игра на публику.

"А они (красные линии - УНИАН) существуют вообще? Нет. Если они существуют, то где они? За эти годы уже сколько раз говорили, что уже точно перешли. Я думаю, что это все игра на публику", - добавил Буданов.

Разрешение США на удары их оружием по РФ

Ранее США разрешили Украине применять свои ПВО для сбивания целей над Россией. ВСУ смогут сбивать российские ракеты или истребители над территорией РФ, "если они представляют угрозу для Украины".

Также власти США разрешили украинцам наносить удары по прифронтовым территориям РФ, откуда россияне бьют по нашим населенным пунктам, в частности по Харькову.

Однако в то же время президент США Джо Байден заявил, что Украине не разрешено бить американским оружием вглубь российской территории и наносить удары по Москве и Кремлю.

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