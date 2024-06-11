Хотя ракетные удары и удары беспилотников продолжаются, Терехов заявил, что эти изменения помогли принести относительное "спокойствие".

Украинская армия нанесла ракетные удары по позициям запуска ракет в России, помогая сократить количество обстрелов города Харькова, сообщил агентству Reuters его мэр Игорь Терехов.

Его комментарии прозвучали после того, как президент США Джо Байден в конце прошлого месяца одобрил использование американского оружия для поражения целей на территории России, которые использовались для нападения на Харьков, второй город Украины, расположенный недалеко от российской границы.

Хотя ракетные удары и удары беспилотников продолжаются, Терехов заявил, что эти изменения помогли принести относительное "спокойствие".

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"Это помогло", - сказал Терехов в интервью в Берлине, когда его спросили, облегчила ли возможность нанести удар по России ситуацию после нескольких недель тяжелых бомбардировок.

"Поэтому, может быть, в Харькове этот период затишья последние пару недель. Что не было таких больших бомбардировок, как это было, например, в мае".

Мэр сообщил, что в Харьков прибыли около 11,5 тысяч человек из регионов, которые подвергались активным бомбардировкам. Терехов также подчеркнул необходимость западной ПВО для защиты его города.

Атаки РФ на Харьков - детали

Город и прилегающий регион уже давно подвергаются нападениям со стороны России, но в последние месяцы удары стали более интенсивными, нанося ущерб гражданской и энергетической инфраструктуре.

В понедельник Россия выпустила три управляемые бомбы по Харькову, повредив как минимум два дома, что подчеркивает сохраняющуюся угрозу.

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