Войска Киева могут сбивать российские ракеты или истребители над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины".

США разрешают украинской армии использовать американские средства ПВО для уничтожения целей над территорией России, если они угрожают Украине.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома, Украина "не имеет никаких ограничений" на использование средств ПВО, предоставленных США, чтобы сбивать российские ракеты или истребители над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины".

"Нет никаких ограничений на использование Украиной средств противовоздушной обороны, предоставленных США, для сбивания российских ракет или истребителей над территорией России, если они представляют угрозу для Украины", - сказал американский чиновник на условиях анонимности. Видео дня

Удары Украины по территории РФ западным оружием - последние новости

Как рассказывал УНИАН, в НАТО и ЕС все активнее призывают снять запрет на удары по России западным оружием. Украина утверждает, что это ограничивает ее возможности по предотвращению трансграничных атак РФ.

Накануне Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал поставки Украине дальнобойного оружия для ударов по РФ.

По его словам, Киеву должно быть разрешено нейтрализовать военные объекты, из которых были выпущены ракеты, и, по сути, военные объекты, из которых была атакована Украина.

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