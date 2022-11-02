Звучат предположения, что судно пришвартовали в порту Севастополя таким образом, чтобы устранить имеющиеся повреждения.

В сети появились спутниковые снимки, на которые попал российский фрегат типа "Адмирал Григорович" – "Адмирал Макаров", который потенциально получил повреждение 29 октября.

"Появилось видео атаки беспилотника на порт Севастополя в минувшую субботу, которое показало моменты непосредственно перед ударом беспилотника во фрегат типа "Адмирал Григорович". После этого видео появилось много предположений о судьбе фрегата. Спутниковые снимки, сделанные вчера в 05:35 и 11:06 UTC, показывают два фрегата типа "Адмирал Григорович", которые сейчас дислоцируются в Черном море, пришвартованные в порту", – написал в Twitter швейцарский OSINT-аналитик Бенджамин Питте.

На опубликованных им кадрах можно увидеть, как предполагается, флагман ЧФ РФ "Адмирал Макаров" и сторожевой корабль "Адмирал Эссен".

Видео дня

Звучат предположения, что судно пришвартовано правым бортом к причалу для того, чтобы у россиян была возможность устранить имеющиеся повреждения и скрыть их. В то же время на вопрос о том, действительно ли отбуксированный "Адмирал Макаров" получил повреждение, аналитик отметил: "Возможно, но я не могу сказать на основе этих изображений".

Взрыв в Севастопольской бухте

Утром 29 октября раздались мощные взрывы. Местные паблики сообщили об атаках беспилотниками бухты в Севастополе.

Впоследствии стало известно о вероятном повреждении в результате взрыва нескольких кораблей РФ, среди них – фрегат "Адмирал Макаров" и морской тральщик "Иван Голубец".

После этого РФ обвинила Великобританию в причастности к инциденту. Кроме того, россияне заявили о выходе из зернового соглашения, которая предусматривает поставки украинского зерна из портов Черного моря, назвав атаку причиной такого решения. Украинская сторона подчеркивала, что в РФ планировали выход из "зерновой сделки" заранее, а взрывы просто использовали как повод.

Уже 2 ноября передумала прекращать свое участие в "зерновом соглашении".

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