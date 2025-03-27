Сообщается, что среди ликвидированного личного состава оккупантов был и командир.

Силы обороны Украины успешно поразили и уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии в районе Викторовка - Успеновка, что на территории РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что среди ликвидированного личного состава оккупантов был и командир 1-го батальона 9-го МСП.

Как сообщал УНИАН, недавно дальнобойные дроны Службы безопасности Украины нанесли удары по двум газокомпрессорным станциям "Давыдовская" (Тамбовская область) и "Новопетровская" (Саратовская область).

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Также был поражен полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка (Белгородская область). После попадания началась активная детонация боеприпасов.

Кроме того, СБУ и ССО ударили по аэродрому "Энгельс". Этот аэродром является ключевой базой стратегической авиации РФ. Там дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также размещены склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами. Именно с него взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.

В результате успешной атаки дронов СБУ и Сил специальных операций ВСУ в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов. Российские системы ПВО действовали неэффективно и попадали ракетами по гражданским зданиям и инфраструктурным объектам в городах Энгельс и Саратов.

По данным Генштаба, в результате удара по аэродрому "Энгельс" РФ потеряла 96 крылатых ракет воздушного базирования. Это произошло, в частности, и в результате вторичной детонации.

Отмечалось, что указанные средства поражения были рассчитаны для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года.

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