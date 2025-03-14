Было попадание дронов в промышленное оборудование станций и мощные взрывы.

Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины нанесли поражение по двум газокомпрессорным станциям "Давыдовская" (Тамбовская область) и "Новопетровская" (Саратовская область). Об этом сообщили источники УНИАН в спецслужбе.

В частности, на видео видно попадание дронов в промышленное оборудование станций и мощные взрывы.

Также дроны СБУ поразили полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка (Белгородская область). После попадания началась активная детонация боеприпасов.

Видео дня

"СБУ провела еще одну успешную спецоперацию на территории врага, которая нанесла существенный ущерб бюджету РФ, уменьшила возможности финансировать войну против Украины и военный потенциал российской армии", - сообщил информированный источник в СБУ.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 февраля Силы обороны Украины уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Селидово.

Кроме того, украинские бойцы атаковали еще три важных объекта российских оккупантов. В частности, Ильский нефтеперерабатывающий завод (Краснодарский край РФ), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Также в ночь на 11 марта Силы обороны нанесли поражение по ряду стратегических объектов России, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии против Украины. В частности, зафиксировано попадание по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, который способен перерабатывать 11 млн тонн нефти в год и обеспечивает 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине.

Также, зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область РФ), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга", что в Ленинградской области.

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