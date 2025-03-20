Там дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также размещены склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами.

Ночная "бавовна" на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ стала результатом совместной работы СБУ и Сил специальных операций ВСУ. Об этом УНИАН сообщили источники в спецслужбе.

По словам собеседника, этот аэродром является ключевой базой стратегической авиации РФ. Там дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также размещены склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами. Именно с него взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.

Отмечается, что в результате успешной атаки дронов СБУ и Сил специальных операций ВСУ в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.

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Российские системы ПВО действовали неэффективно и попадали ракетами по гражданским зданиям и инфраструктурным объектам в городах Энгельс и Саратов.

"СБУ с собратьями продолжает с хирургической точностью отрабатывать по ключевым военным объектам РФ, которые являются абсолютно законными военными целями. Такие спецоперации уменьшают возможности врага терроризировать украинские города ракетными ударами", - сообщил информированный источник в СБУ.

Также факт поражения российского аэродрома "Энгельс" подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил.

"Силы обороны Украины владеют подробной информацией о стратегических объектах российских оккупантов, придерживаются норм международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население и прекратить вооруженную агрессию российской федерации против Украины", - отметили в Генштабе.

Удар по Энгельсу - что было известно

Как сообщал УНИАН, ранее Defense Express со ссылкой на видео с места событий отмечал, что на российском аэродроме "Энгельс" удар дронами 20 марта пришелся на склад с крылатыми ракетами Х-555 и Х-101 для бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Отмечалось, что факт детонации подтвердили российские власти, а само место взрыва удалось локализовать ряду OSINT-сообществ. Одни указали на склад с боеприпасами, другие - на место хранения горюче-смазочных материалов.

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