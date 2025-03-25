Украинские защитники продолжают переносить боевые действия на территорию РФ, отметил Нарожный.

Пока что оценивать масштабы наступления Силы обороны Украины в Белгородской области сложно из-за "тумана войны". Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный заявил в эфире Радио NV.

"Но очевидно, что враг был снова не готов к такому удару. Так же как он не был готов, когда началась операция в Курской области. Масштаб пока выглядит значительно меньшим, чем то, что было в Курской области. Но я так понимаю, что главная цель такого удара по Белгородской области – это отвести внимание врага из Курской области в Белгородскую. Где идут наступательные действия", – сказал Нарожный.

Он также рассказал об актуальной ситуации на Курщине. По его словам, Силы обороны продолжают удерживать там три плацдарма.

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"Один отрезан от двух других. Они все находятся на границе Сумской области и Суджанского района. Они имеют проблемы с логистикой... Но эти плацдармы держатся, они находятся на господствующих высотах. С них можно и обзор делать на большое расстояние и вести огонь. Враг давит на эти высоты, но пока отбросить наших бойцов оттуда они не могут", – констатировал Павел Нарожный.

Ситуация в Белгородской области: что известно

Накануне ряд российских "военкоров" сообщили, что Силы обороны Украины начали наступление в Белгородской области. Украинская сторона этого пока не комментировала.

По данным российских военных блогеров, украинским защитникам удалось захватить там по меньшей мере два населенных пункта – Демидовку и Поповку.

По мнению аналитика Павла Лакийчука, Россия в Белгородской области повторила ту же ошибку, что и на Курщине. Речь идет о том, что оккупанты отделяют линию фронта в Украине от собственной государственной границы. Поэтому они оказались не готовы к подобным операциям украинских защитников.

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