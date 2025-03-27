Враг потерял почти сотню ракет.

В Генеральном штабе рассказали о последствиях удара Вооруженных сил Украины по аэродрому "Энгельс" 20 марта.

Как сообщили в Генштабе, по уточненной информации, враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования. Это произошло, в частности, и в результате вторичной детонации.

"Указанные средства поражения были рассчитаны для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года", - уточнили в Генштабе.

Видео дня

Также отмечается, что в результате ударов по местам хранения авиационного топлива были уничтожены значительные его запасы, что негативно влияет на возможность россиян обеспечивать боевые действия.

Удар по аэродрому "Энгельс" - что известно

Напомним, на прошлой неделе СБУ и ССО нанесли дроновых атак по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области РФ. В результате атаки на аэродроме произошел пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов. Кроме того, во время атаки вражеская ПВО была не способна противодействовать украинским беспилотникам.

В британской разведке отмечали, что этот удар был "самой успешной" атакой по вражеским боеприпасам за 2025 год. Подчеркивалось, что атака "нанесла значительный ущерб" и "вероятно, сорвет ударные операции с этого аэродрома".

В то же время военный аналитик Алексей Гетьман отмечал, что для полного уничтожения аэродрома нужно осуществить атаку не дронами, а ракетами, и это "лишь вопрос времени".

Вас также могут заинтересовать новости: