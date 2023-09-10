Противник, в частности, за неделю потерял почти 80 танков, поделились в Минобороны Украины.

Потери россиян в Украине за эту неделю значительные - украинские защитники уничтожили около 3 тыс. 970 захватчиков и 866 единиц вражеского вооружения и военной техники.

Об этом первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил в Telegram. "За неделю, с 4 по 10 сентября, Силами обороны Украины уничтожено около 3 тыс. 970 человек личного состава противника", - заявил он.

По словам Павлюка, также уничтожено 78 танков, 106 боевых бронированных машин, 229 артиллерийских систем, 21 РСЗО, семь установок ПВО, один корабль, 236 единиц автотехники, 31 единица спецтехники.

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"Кроме этого, нашими защитниками сбито 8 вражеских ракет и 149 БПЛА", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, с 28 августа по 3 сентября Силами обороны Украины ликвидировано около 3 тыс. 840 человек личного состава противника.

Также было уничтожено 80 танков, 95 боевых бронированных машин, 179 артиллерийских систем, 11 РСЗО, 4 установки ПВО, 248 единиц автотехники, 33 единицы спецтехники.

Общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 10 сентября, составили около 268 тыс. 630 захватчиков. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 490 российских оккупантов.

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