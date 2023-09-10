За прошедшие сутки украинские военные обезвредили очередную партию российской техники и несколько сотен оккупантов.
С начала же полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 268 тыс. 630 своих военных, из которых 490 были ликвидированы в течение минувших суток, сообщили в Генштабе ВСУ.
Также за сутки ВСУ уничтожили:
- 10 российских танков (всего 4 тыс. 554);
- 16 боевых бронированных машин (8 тыс. 755);
- 22 артиллерийские системы(5 тыс. 811);
- три реактивные системы залпового огня (760);
- одно средство противовоздушной обороны (509);
- пять беспилотников оперативно-тактического уровня (4 тыс. 593);
- 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8 тыс. 338);
- а также две единицы специальной техники (872).
В то же время, не претерпело изменений за сутки количество потерянных Россией самолетов - 315, вертолетов - 316, крылатых ракет - 1 тыс. 455, а также кораблей и катеров - 19.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 9 сентября, украинская авиация восемь раз ударила по районам скопления российских захватчиков, их вооружения и техники. При этом ракетные войска и артиллерия угатили о вражеских артсистемах, ЗРК и составе горюче-смазочных материалов.
По данным Генштаба, в течение минувших суток ВСУ отразили попытки россиян прорвать украинскую оборону в районах Берестового, Орехово-Васильевки, Богдановки, а также 15 атак врага в районе Марьинки. Сейчас продолжаются жесткие бои в районе Клещиевки.
На юге украинская армия продолжает успешное наступление, оттесняет россиян с позиций и наносит им значительные потери в живой силе и технике.