Украинские морпехи за сутки ликвидировали немало врагов.

Морские пехотинцы за сутки, 21 января, уничтожили вражескую гаубицу, миномет и восемь оккупантов.

Об этом сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. "За прошедшие сутки... морские пехотинцы уничтожили трех оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВС Украины ударили по захватчикам, в результате чего уничтожена гаубица "Мста-Б", миномет, грузовик и пять российских военных. Окончательные потери врага уточняются.

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21 января в ВМС ВСУ сообщили, что 20 числа морские пехотинцы ликвидировали 11 противников и две вражеские пушки.

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Утром 22 января Генштаб ВСУ сообщил, что россияне вели безуспешные наступательные действия на Лиманском и Авдеевском направлениях и продолжали пытаться продвигаться вперед на Бахмутском направлении. За сутки украинские воины на Донбассе отразили атаки противника на 10 населенных пунктов, в частности, на Бахмут.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине уже составляют 120 760 оккупантов. Кроме того, ликвидированы, в том числе 2144 артсистемы и 4932 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

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