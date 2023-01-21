Противник за сутки потерял, в частности, прицепную пушку, отметили в ВМС ВСУ.

Морские пехотинцы за сутки, 20 января, уничтожили две российские пушки и 11 захватчиков.

Артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины наносили огонь по захватчикам, в результате чего уничтожена прицепная пушка "Гиацинт-Б" и пушка-гаубица "Д-20", об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

"За прошедшие сутки... морские пехотинцы уничтожили 11 оккупантов", - говорится в сообщении.

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Окончательные потери врага уточняются.

Напомним, 19 января сообщалось, что 18 числа украинские морпехи ликвидировали вражеское хранилище боеприпасов и 26 захватчиков.

Ситуация на фронте в Украине - что надо знать сейчас

Генштаб ВСУ утром 21 января написал, что враг на Донбассе возле ряда населенных пунктов атаковал наших воинов, в частности, в районе Бахмута. Защитники Украины отразили новые вражеские атаки.

Также сообщалось, что украинская авиация за минувшие сутки более 20 раз била по противнику.

Стоит отметить, что по состоянию на 21 января в Украине ликвидировали 120160 противников и, в частности, 2135 артиллерийских систем.

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