Угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и "дронов-камикадзе" остается по всей территории нашего государства.

За сутки противник нанес 1 ракетный и 27 авиаударов по территории Украины, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"В течение суток противник нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов. Также совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и "дронов-камикадзе" остается по всей Украине.

Оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, наращивают интенсивность применения авиации. На других направлениях - обороняются", - говорится в сообщении.

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Между тем на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

От вражеского минометного и артиллерийского огня пострадали районы 10 населенных пунктов Черниговщины, Сумщины, а также Харьковщины.

На Купянском направлении обстрелам подверглись районы 4 населенных пунктов Харьковской области и 2-Луганщины. На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площанку, Червонопоповку, Кузьмино и Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись позиции наших войск в районах более 15 населенных пунктов. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы 7 населенных пунктов на Донбассе.

На Новопавловском направлении враг атаковал Богоявленку и Никольское Донецкой области. На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 15 населенных пунктов. На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из всего спектра артиллерии Белозерку, Днепровское, Янтарное, Береговое и Херсон.

Война в Украине - актуальное

Россия продолжает "стирать" свои ресурсы в попытке уже несколько месяцев захватить Бахмут. Под угрозой окружения враг пытается буквально выдавить украинские силы из города.

Не жалея живой силы, главарь "вагнеровцев" бросает своих наемников на позиции ВСУ, словно куски мяса, без поддержки артиллерии.

Американские эксперты подчеркнули, что оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией: "Если бы российские войска взяли его относительно быстро и малой кровью, они могли бы надеяться на расширение операций таким образом, что Украина могла бы со спешкой построить оборонительные позиции на менее благоприятной местности".

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