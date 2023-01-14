Окончательные потери оккупантов уточняются, предварительно известно о 21 ликвидированном россиянине.

Морские пехотинцы за сутки уничтожили три беспилотных летательных аппарата российских военных, а также их танк.

Также 13 января они ликвидировали 18 российских оккупантов. Об этом сообщил пресс-центр Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Кроме того артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего уничтожены танк и три российских военных. Окончательные потери врага уточняются.

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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 13 января, украинские защитники в целом уничтожили еще 530 оккупантов. Таким образом, с 24 февраля 2022 года на украинской земле было ликвидировано уже примерно 114 тысяч 660 оккупантов.

Кроме этого стало известно, что 11 января в расположении российских сил на оккупированной территории Запорожской области прогремел взрыв. В результате инцидента около 40 российских солдат ликвидированы, а еще около 50 получили ранения. Кроме того, сгорели БТР и КамАЗ захватчиков, стоявших во дворе школы.

Между тем, в Луганской области в лесополосе украинские артиллеристы уничтожили мотострелков Российской Федерации, вражескую боевую машину пехоты и противника.

А в Донецкой области 13 января украинские пограничники ликвидировали штурмовую группу частной военной компании "Вагнера", пробиравшуюся в Бахмут.

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