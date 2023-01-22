Наша авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

За сутки украинские воины отбили вражеские атаки в районе 10 населенных пунктов на Донбассе.

В частности, отражена очередная дерзкая атака врага на Бахмут, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской области и Терни, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области", – говорится в сообщении.

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Кроме этого, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 3 - по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

В Генштабе также сообщили, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 района сосредоточения захватчиков.

Ситуация в Донецкой области - бои за Бахмут

Враг ведет наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях и продолжает попытки наступления на Бахмутском направлении. Как отмечают в Генштабе, здесь оккупанты наращивают интенсивность применения авиации. Украинские военные ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление на "украинскую крепость".

Аналитики Американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что сам по себе Бахмут не имеет ни оперативного, ни стратегического значения. Впрочем, его оборона является стратегически обоснованной операцией, так как Украина заплатила бы значительную цену, если бы российским войскам удалось легко взять город.

Накануне немецкая разведка также констатировала, что успех оккупантов на этом направлении может обернуться настоящей катастрофой для Украины.

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