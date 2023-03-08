Штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, которая наступала на линию обороны.

В ночь на 6 марта в районе Бахмута Донецкой области украинские нацгвардейцы из бригады "Спартан" сбили из ПЗРК "Перун" российский штурмовик Су-25 на расстоянии до 4 километров.

"Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, которая наступала на линию обороны защитников. Расчет ПЗРК открыл огонь и сбил российский бронированный штурмовик. Через тепловизор видели, что самолет был поражен и пошел на понижение, судьба пилота пока неизвестна", - рассказал командир дивизиона "Партизан", сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины,

Оператор ПЗРК, нацгвардеец Роман добавил, что штурмовик с юго-востока делал маневр, чтобы наносить удары по позициям украинских бойцов: "После попадания сменил траекторию и начал делать резкий разворот на восток, после чего упал за линией пересечения".

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