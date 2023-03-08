Украинские защитники отметились ликвидацией вражеской ЗРК "Бук-М1-2".

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины отбили не менее 100 атак россиян на разных участках фронта и ликвидировали вражеский ЗРК "Бук-М1-2". Враг усилил свои атаки на нескольких направлениях, а также продолжает штурм Бахмута (Донецкая область). Накануне ВСУ отбили более 140 атак оккупантов.

Об оперативной ситуации на фронте рассказал Генштаб ВСУ в рамках своей утренней сводки в среду, 8 марта. Там уточнили, что россияне в течении 7 марта нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар по украинским территориям, а также применили иранские дроны-камикадзе Шахед-136.

За прошедшие сутки враг концентрировали свои атаки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Россияне также продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений - формирование вражеских наступательных группировок не обнаружено. При этом силы РФ все еще присутствуют на границе с Украиной.

За прошедшие сутки враг вел огонь из минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Сумской области Стариковое, Белополье, Голышевское, Павловка, Волфино и Грабовское; по Черниговской области - Сеньковка и Карповичи, а также обстрелял 18 населенных пунктов Харьковской области. Среди них - Уды, Ветеринарное, Стрелка, Красное, Зеленое, Устиновка, Анискино, Шевьяковка, Двухлетняя и Западная.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Белогоровка, Спорное, Выемка, Невское и Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двухлетняя, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Диброва - Луганской и Терны, Ямполь, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

Также армия РФ, несмотря на существенные потери со своей стороны, продолжает штурм окрестностей Бахмута (Донецкая область). Там враг вел безуспешные наступательные действия наступление в районах населенных пунктов Берховка, Дубово-Василовка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское и Клещиевка. За прошедшие сутки, только возле Орехово-Василовки враг совершил более 30 безуспешных атак. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Александрополь, Каменка, Северное, Водяное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Только у Марьинки враг совершил более 20 атак. Вражеские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, в частности, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял районы более 30 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения, в частности, Ольговское, Затишье, Волшебное, Павловку, Приморское Запорожской области, а также Качкаровку, Милово, Змиевку, Ивановку, Херсон и Инженерное.

Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Украинские ракетчики и артиллеристы за сутки поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2", 5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 состава горюче-смазочных материалов и 1 комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк".

Оперативная ситуация под Бахмутом - последние новости

Напомним, что сегодня американский Институт изучения войны ISW отчитался об оперативной ситуации на фронте Украины и показал новую карту сражений. Согласно геолокационным картам за 6 и 7 марта там фиксируют изменение позиций войск РФ у реки Бахмутка - их силы сдвинулись на 200 м ближе к восточной части города.

Также аналитики оценили перспективы оккупации Донецкой области со стороны войск РФ в случае, если им удастся занять украинскую "крепость" Бахмут. В ISW считают, что в ближайшее время российская армия не сможет реализовать наступательные маневры дальше территории Бахмута из-за проблем с наличием механизированных бригад.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел важную встречу об оперативной ситуации в Бахмуте с международными партнерами Украины. На переговорах присутствовали генералы армий НАТО и ЕС.

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