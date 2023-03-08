Украинские воины превратили в металлолом десятки единиц техники РФ.

Украинские защитники каждый день гонят российских оккупантов с нашей земли. За последние сутки, 7 марта, бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали 700 захватчиков.

По информации Генштаба ВСУ, общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили:

личного состава - около 155 530 (+700) человек;

танков - 3436 (+4) единиц;

боевых бронированных машин - 6723 (+9) единицы;

артиллерийских систем - 2463 (+7) единицы;

РСЗО - 488 (+0) единиц;

средств ПВО - 253 (+3) единцы;

самолетов - 303 (+1) единицы;

вертолетов - 289 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3) единиц;

крылатых ракет – 873 (+0) единицы;

кораблей /катеров - 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн - 5330 (+7) единиц;

специальной техники – 236 (+2) единиц.

Ситуация на фронте по состоянию на 8 марта - что известно

За прошедшие сутки ВСУ отбили 140 атак россиян на разных участках фронта. Враг сконцентрировали свои атаки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Россияне также продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

Видео дня

Авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов. Наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы поразили один ЗРК "Бук-М1-2", пять районов сосредоточения живой силы противника, 3 состава горюче-смазочных материалов и один комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк".

При этом россияне нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар по украинским территориям, а также применили иранские дроны-камикадзе Шахед-136.

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