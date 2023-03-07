ВСУ нанесли 15 авиаударов по районам сосредоточения сил оккупантов, сообщил Генштаб.

За прошедшие сутки украинские защитники нанесли колоссальные потери оккупантам и уничтожили вражеский самолет Су-25, 2 средства противовоздушной обороны врага и радиолокационную станцию оккупантов. Накануне украинские воины показали, как уничтожают врага дронами.

Также уничтожен пункт управления, 8 районов сосредоточения противника, артиллерийское подразделение на огневых позициях, склад боеприпасов, говорится в утренней сводке Генштаба в Facebook.

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также ударила по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции. Кроме ударных беспилотных летательных аппаратов Шахед-136, за прошедшие сутки наши защитники сбили вражеский самолет Су - 25 и еще 8 дронов разных типов", - сказано в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения противника, 2 средства противовоздушной обороны врага, артиллерийское подразделение на огневых позициях, склад боеприпасов и радиолокационную станцию оккупантов.

Война в Украине - оперативная ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер 6 марта в украинском Генштабе сообщили, что оккупанты сосредоточили усилия на прорыве одной из линий оборон ВСУ: бои активизировались на Купянском и Лиманском направлениях.

Также оккупанты не оставляют попыток взять украинский Бахмут. Сейчас ВСУ ведут там оборону на подступах к городу. Буквально 6 марта лидер страны Владимир Зеленский рассказал об итогах заседания очередной Ставки верховного главнокомандующего и отметил, что украинское командование приказало ВСУ удерживать город и дальше.

Также полковник СБУ Роман Костенко предупредил о возможной опасности на Запорожском направлении, которое является не менее важным для армии РФ, чем восток Украины.

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