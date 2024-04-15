Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обезвредили на фронте еще 770 российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб, по состоянию на утро 15 апреля Россия потеряла в войне против Украины 454 420 человек.
Также Силы обороны разбили много техники армии противника, в частности:
- танков - 7180 (+6);
- боевых бронированных машин - 13796 (+31);
- артиллерийских систем - 11593 (+41);
- РСЗВ - 1046 (+0);
- средства ПВО - 758 (+0);
- самолетов - 347 (+0);
- вертолетов - 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9266 (+31);
- крылатые ракеты - 2092 (+3);
- корабли /катера - 26 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 15510 (+51);
- специальная техника - 1908 (+3).
Война в Украине - последние новости
По оценке Института изучения войны, российские оккупационные войска могут не успеть захватить весь город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. Однако им под силу зайти в восточный район населенного пункта. Также в ISW сравнили украинскую ПВО и "Железный купол" Израиля.
С начала полномасштабной войны в Украине Черноморский флот России потерял около трети своих кораблей. Представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что не стоит недооценивать российских оккупантов и считать, что они "до конца войны будут сидеть и ничего не делать, сложив ласты".