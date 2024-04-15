Силы обороны уничтожили 31 ББМ, 41 артсистему и 6 танков.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обезвредили на фронте еще 770 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на утро 15 апреля Россия потеряла в войне против Украины 454 420 человек.

Также Силы обороны разбили много техники армии противника, в частности:

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танков - 7180 (+6);

боевых бронированных машин - 13796 (+31);

артиллерийских систем - 11593 (+41);

РСЗВ - 1046 (+0);

средства ПВО - 758 (+0);

самолетов - 347 (+0);

вертолетов - 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9266 (+31);

крылатые ракеты - 2092 (+3);

корабли /катера - 26 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 15510 (+51);

специальная техника - 1908 (+3).

Война в Украине - последние новости

По оценке Института изучения войны, российские оккупационные войска могут не успеть захватить весь город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. Однако им под силу зайти в восточный район населенного пункта. Также в ISW сравнили украинскую ПВО и "Железный купол" Израиля.

С начала полномасштабной войны в Украине Черноморский флот России потерял около трети своих кораблей. Представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что не стоит недооценивать российских оккупантов и считать, что они "до конца войны будут сидеть и ничего не делать, сложив ласты".

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