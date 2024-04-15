Большая территория, длинные границы и широкая линия фронта усложняет ситуацию для Украины.

Украина уже более двух лет отражает многочисленные воздушные атаки российских оккупантов. Израиль же недавно пережил массированную атаку иранских дронов и ракет. Аналитики Института изучения войны сравнили возможности противовоздушной обороны и способности отражения вражеских атак этих двух стран.

"Успех Израиля в защите от широкомасштабных иранских ракетных ударов и ударов беспилотников с территории Ирана 13 апреля подчеркивает уязвимость, которую украинское географическое положение и продолжающаяся деградация зонтика противовоздушной обороны Украины создают для украинских усилий по защите от регулярных российских ракетных ударов и ударов беспилотников", - отметили эксперты в своем отчете.

Как указывается, по Израилю выпустили около 170 беспилотников Shahed-136/131, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. В то же время российские оккупанты экспериментируют с ударами крылатыми и баллистическими ракетами, а также беспилотниками различных размеров и комбинаций. При этом враг регулярно проводит крупные комбинированные удары по целям в Украине.

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По оценке ISW, большой комбинированный пакет ударов Ирана был значительно менее успешным, чем последние российские удары в Украине, ведь израильские средства ПВО перехватили почти все из примерно 320 воздушных целей, за исключением нескольких баллистических ракет. При этом БПЛА и ракетам пришлось пересечь более 1000 километров воздушного пространства Ирака, Сирии и Иордании, прежде чем достичь Израиля. Это дало возможность стране и ее союзникам несколько часов на обнаружение, отслеживание и перехват целей еще на подлете.

"Российские силы запускают беспилотники и ракеты со всей оккупированной Украины и в непосредственной близости от Украины с территории России, давая украинским ПВО долю времени, которое Израиль и его союзники использовали для успешного притупления массового иранского ракетного и беспилотного удара", - отмечают аналитики.

Кроме того, Израиль имеет мощную систему ПВО, которая отвечает за реагирование на потенциальные атаки через короткие границы со своими соседями, Сектором Газа и Западным берегом реки Иордан, тогда как в Украине все больше ухудшаются возможности из-за гораздо более широкой линии фронта в Украине и границы с Беларусью и Россией.

Также Украина не имеет возможности осуществлять перехват самолетами "воздух-воздух", как это сделали Израиль и его союзники в ночь на 13 апреля. Усложняют ситуацию и большие размеры Украины по сравнению с Израилем. Из-за этого проблематично создать такую же плотность противовоздушной обороны, которую имеет Израиль, особенно на фоне постоянных задержек с предоставлением помощи в сфере безопасности со стороны США.

"Истощение средств противовоздушной обороны, предоставленных США, вследствие задержек с восстановлением военной помощи США Украине в сочетании с совершенствованием российской тактики ударов привело к повышению эффективности российской ударной кампании в Украине. Украине нужны значительные запасы западных систем противовоздушной обороны и истребителей, способных перехватывать беспилотники и ракеты, чтобы создать комбинированный зонтик противовоздушной обороны, который даже отдаленно такой же эффективный, как тот, который Израиль и его союзники успешно применили 13 апреля", - добавляют эксперты.

По их словам, атаки РФ по Украине демонстрируют, что даже ограниченное количество успешных ударов баллистическими или крылатыми ракетами может нанести значительный и, вероятно, долговременный ущерб энергетической и другой инфраструктуре. Это подчеркивает необходимость эффективной и хорошо обеспеченной системы ПВО, способной поддерживать высокий уровень перехвата.

"Израиль, США и их союзники и партнеры должны осознавать риск того, что даже небольшое количество ракет, проникающих через зонты защиты, могут нанести нелинейный ущерб современному обществу, если они поразят правильные цели", - подытожили в ISW.

Ракетные атаки на Украину и Израиль

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА. Пострадали 12 человек, среди них семилетний ребенок. Тем временем Польша призывает усилить противоракетную оборону Украины после ударов Ирана по Израилю.

Как писал The Sunday Times, Украина уже давно подала запрос на доступ к системе противоракетной обороны "Праща Давида" для использования в противостоянии России, но Израиль пока отказывается осуществить ее продажу.

Израиль создал ряд средств противовоздушной обороны, которые помогли ему перехватить 99 процентов ракет, направленных на него Ираном и его прокси-группами прошлой ночью.

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