Было уничтожено, в частности, 25 вражеских ракет и 279 беспилотников.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк сообщил недельную статистику потерь российских оккупантов на войне против Украины.

В своем Telegram-канале он сообщил, что потери врага за неделю с 7 по 14 апреля составили около 6 тыс. 140 уничтоженных оккупантов. Кроме того, ликвидированы сотни единиц вражеской техники и вооружения. Речь идет, в частности, о 100 танках, 214 боевых бронированных машинах и 236 артиллерийских системах.

Также это 10 реактивных систем залпового огня, 9 установок противовоздушной обороны, 388 единиц автомобильной техники и 41 единица специальной техники. Еще было уничтожено 25 вражеских ракет и 279 беспилотников.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ общие потери врага на 14 апреля 2024 года в полномасштабной войне против Украины составляют уже 453 тыс. 650 человек.

Также было уничтожено, в частности, 7 тыс. 174 танка, 13 тыс. 765 боевых бронированных машин и 11 тыс. 552 артиллерийские системы.

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