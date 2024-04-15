Спикер Дмитрий Плетенчук предостерег от того, чтобы недооценивать врага

С начала полномасштабной войны в Украине Черноморский флот России потерял около трети своих кораблей

"Если говорить языком цифр, то можно говорить о трети. Однако важным является и качественный показатель, поэтому есть над чем работать. В первую очередь это касается носителей крылатых ракет, которых россияне имеют десяток в акватории Черного моря", - сказал представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, не стоит недооценивать российских оккупантов и считать, будто они "до конца войны будут сидеть и ничего не делать, сложив ласты".

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"Они постоянно присутствуют в акватории Черного моря, именно в воздушном пространстве. Там постоянно работает как истребительная, так и разведывательная авиация, и это является реальной проблемой для Украины", - подчеркнул Плетенчук.

Война в Украине - российский флот

Согласно последнему сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения российские захватчики потеряли уже 26 кораблей и катеров, а также одну субмарину.

В Военно-морских силах отмечали, что из 13 российских больших десантных кораблей в строю остаются только 5. В общем украинским силам удалось уничтожить четыре БДК.

Сообщалось, что оккупанты пытаются защитить свой флот в Черном море, спрятав корабли в бухте Новороссийска. Вход к месту перегородили баржами, рассчитывая, что такая методика поможет.

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