Украинская разведка перехватила разговор.

Российский оккупант в Донецкой области в состоянии опьянения пожаловался в телефонном разговоре на колоссальные потери среди личного состава.

Запись перехваченного разговора обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны.

"Раз**бали, на**й, минометка, откуда я звоню. Там нет ничего. Там большая, большая канава, больше ни**я нет. Так что, если я говорю: "Я постараюсь", это не значит, что я тебе слово дал, что я позвоню, и надо ждать именно в этот день, – заявляет на опубликованной записи оккупант. – Ты знаешь, сколько из трехсот в живых остались? 72! Остальные либо "300-е", либо "200-е". Видео дня

Во время разговора рашист признается, что пьяный: "А что тут еще делать? Я сегодня на**ярился, пьяный… Мы выжили, мы – пехота, мы – самая ж*па".

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что большое количество российских оккупантов ходят в атаки под действием наркотиков.

Также по его словам, потери России на войне в Украине вместе с ранеными военными могут составлять более 150 тысяч личного состава.

По данным Генштаба ВСУ, официально на 3 сентября потери РФ вплотную приблизились к новой психологической отметке – составили приблизительно 49 050 человек. За сутки в Украине уничтожили еще 350 захватчиков.

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