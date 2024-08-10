Где именно это произошло, не уточняется.

"Военкоры" и пропагандисты РФ сообщают об уничтожении очередного российского вертолета Ка-52 в Курской области. Якобы борт поразили из ПЗРК.

Где именно это произошло, не уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы уже сбивали такой такой же вертолет над Курской областью.

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Напомним, ранее УНИАН сообщал, что бойцы СБУ с помощью FPV-дронов поразили минимум два российских вертолета над Курской областью.

Кроме того, в Курской области возле Рыльска ночью 9 августа уничтожили целую военную колонну. Сообщалось, что Россия могла потерять до полутысячи солдат в результате этого удара.

Потери России в Украине - новые данные ВСУ

Как писал УНИАН, в Генштабе ВСУ заявили, что общие боевые потери России в Украине по состоянию на 10 августа предварительно составляют 589 тысяч 700 человек личного состава. За минувшие сутки уничтожено еще 1160 захватчиков,

Кроме того, РФ потеряла на поле боев не менее: танков - 8441, боевых бронированных машин - 16350, артиллерийских систем - 16605, РСЗО - 1143, средств ПВО - 918, самолетов - 366, вертолетов - 327.

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