Уничтожено почти семь десятков артсистем и семь танков.

Война в Украине продолжается, и Силы обороны продолжают наносить значительные потери российским оккупантам. Так по данным Генштаба, за минувшие сутки уничтожено еще 1160 захватчиков, общие потери врага по состоянию на 10 августа составили 589 тысяч 700 человек, вплотную приблизившись к очередной "красной линии".

Также украинские воины за минувшие сутки уничтожили немало вражеской техники. В частности, с начала войны превращено в металлолом:

танков - 8441 (+7 за минувшие сутки),

боевых бронированных машин - 16350 (+9),

артиллерийских систем - 16605 (+69),

РСЗО - 1143 (+1),

средств ПВО - 918 (+2),

самолетов - 366,

вертолетов - 327,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13372 (+47),

крылатых ракет - 2425 (+1),

кораблей/катеров - 28,

подводных лодок - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 22453 (+82),

специальной техники - 2789 (+20).

Война в Украине - новости

По данным британской разведки, российские войска продолжают приобретать дальнейшие тактические успехи в Донецкой области и благодаря последним российским продвижениям город Покровск теперь находится от текущей линии фронта примерно на расстоянии 16 км.

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В то же время украинские силы продолжают стремительное наступление в Курской области, и за несколько дней украинские войска захватили больше территории, чем россияне за несколько месяцев.

По мнению аналитиков ISW, сейчас Россия не хочет перебрасывать силы с востока, чтобы не дать Украине сорвать российское наступление на этом участке фронта. Однако она может пожертвовать наступательной операцией на севере Харьковской области для защиты Курской области.

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