Ранее сообщалось, что Россия могла потерять до полутысячи солдат в результате этого удара.

Разгромленная российская колонна в Курской области ночью 9 августа могла перевозить личный состав 44-го армейского корпуса Северной группировки российских войск (Ленинградский военный округ) или бригады "Пятнашка", говорится в отчете американского Института изучения войны ISW со ссылкой на российские источники.

Сообщается, что колонну российской военной техники удалось поразить к востоку от Рыльска возле поселка Октябрьское Курской области.

Также указывается, что колонна вмещала 14 крытых грузовиков "Урал" и КАМАЗ, перевозивших российские резервы, предназначенные для усиления российских войск в Курской области.

Видео дня

Что касается оружия, которым был нанесен такой удар, в ISW не прокомментировали.

Разгром российской колонны возле Рыльска

Напомним, ранее сообщалось, что возле Рыльска в Курской области разнесли колонну российских военных. Россия могла потерять до полутысячи солдат в результате этого удара.

Сообщаелось, что уничтожено более десяти военных грузовиков с пехотой.

"По оценкам, каждый из таких грузовиков может перевозить до 35 полностью экипированных военных. На видео видно 14 уничтоженных транспортных средств, что позволяет предположить, что в результате удара российская армия могла потерять от 200 до 490 солдат за одну ночь… Это может стать одной из крупнейших разовых потерь для российской армии с начала полномасштабной войны", - говорилось в одном из сообщений.

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