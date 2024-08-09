Это уже второй случай сбития российского вертолета дроном.

В Курской области Российской Федерации поражен еще один российский вертолет с помощью FPV-дрона Службы безопасности Украины. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил осведомленный источник.

Успешная "охота" СБУ на российские вертолеты продолжается.

"Служба Божья отработала еще одну цель с помощью FPV-дрона в "Курской народной республике". На видео видно, как беспилотник ЦСО "А" Службы безопасности поражает вертолет в момент его полета", - отметил источник.

Также источник добавил, что поражение вражеских вертолетов дронами - это уникальные спецоперации в истории войн.

Стоит отметить, что в этот раз Ми-8 получил удар в хвостовую часть дроном с мощной осколочной боевой частью.

FPV-дрон поразил еще один российский вертолет - видео

Как сообщал УНИАН, недавно украинские спецслужбы уже сбивали вертолет Ми-28 над Курской областью благодаря FPV-дрону. Поразили вертолет 6 августа. Дрон СБУ попал прямо в задний винт вражеской машины.

"СБУ в очередной раз продемонстрировала высокий профессиональный уровень, креативный подход и новизну решений, которые используются для уничтожения врага. У нас для россиян еще много неожиданных сюрпризов", - отмечалось тогда.

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