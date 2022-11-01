Наибольшие потери врага – на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях России в полномасштабной войне против Украины.

Как указано в сводке, с 24 февраля ликвидировано 72470 оккупантов, среди них 650 – за последние сутки.

"Хороший день, снова более 600 российских оккупантов ликвидированы. Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях", – комментирует Генштаб.

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Кроме этого, Россия потеряла:

танков ‒ 2698 (+12);

боевых бронированных машин – 5501 (+16);

артиллерийских систем – 1730 (+2);

РСЗО – 383;

средств ПВО – 197;

самолетов – 276 (+1);

вертолетов – 257 (+4);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1415 (+2);

крылатых ракет – 397 (+45);

кораблей и катеров ‒ 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4143 (+15);

специальной техники – 154 (+0).

Последние потери оккупантов в Украине

31 октября на юге Вооруженные Силы Украины нанесли 75 огневых ударов по местам сосредоточения российских оккупантов. Также ВСУ метко атаковали скопления российских оккупантов в районе Снигиревки

Кроме этого, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла по врагу 14 ударов на разных направлениях. Наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 вертолета, 2 беспилотника и 45 вражеских крылатых ракет.

В частности, на ликвидацию двух российских вертолеты Ка-52 у украинских защитников ушло 3 минуты.

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