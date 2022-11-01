Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях России в полномасштабной войне против Украины.
Как указано в сводке, с 24 февраля ликвидировано 72470 оккупантов, среди них 650 – за последние сутки.
"Хороший день, снова более 600 российских оккупантов ликвидированы. Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях", – комментирует Генштаб.
Кроме этого, Россия потеряла:
- танков ‒ 2698 (+12);
- боевых бронированных машин – 5501 (+16);
- артиллерийских систем – 1730 (+2);
- РСЗО – 383;
- средств ПВО – 197;
- самолетов – 276 (+1);
- вертолетов – 257 (+4);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1415 (+2);
- крылатых ракет – 397 (+45);
- кораблей и катеров ‒ 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4143 (+15);
- специальной техники – 154 (+0).
Последние потери оккупантов в Украине
31 октября на юге Вооруженные Силы Украины нанесли 75 огневых ударов по местам сосредоточения российских оккупантов. Также ВСУ метко атаковали скопления российских оккупантов в районе Снигиревки
Кроме этого, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла по врагу 14 ударов на разных направлениях. Наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 вертолета, 2 беспилотника и 45 вражеских крылатых ракет.
В частности, на ликвидацию двух российских вертолеты Ка-52 у украинских защитников ушло 3 минуты.
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