“Хороший день”: Генштаб отчитался о ликвидации еще более 600 российских оккупантов / facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях России в полномасштабной войне против Украины.

Как указано в сводке, с 24 февраля ликвидировано 72470 оккупантов, среди них 650 – за последние сутки.

"Хороший день, снова более 600 российских оккупантов ликвидированы. Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях", – комментирует Генштаб.

Видео дня

Кроме этого, Россия потеряла:

  • танков ‒ 2698 (+12);
  • боевых бронированных машин – 5501 (+16);
  • артиллерийских систем – 1730 (+2); 
  • РСЗО – 383; 
  • средств ПВО – 197;
  • самолетов – 276 (+1); 
  • вертолетов – 257 (+4); 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1415 (+2);
  • крылатых ракет – 397 (+45);
  • кораблей и катеров ‒ 16; 
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4143 (+15); 
  • специальной техники – 154 (+0).
инфографика УНИАН

Последние потери оккупантов в Украине

31 октября на юге Вооруженные Силы Украины нанесли 75 огневых ударов по местам сосредоточения российских оккупантов. Также ВСУ метко атаковали скопления российских оккупантов в районе Снигиревки

Кроме этого, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла по врагу 14 ударов на разных направлениях. Наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 вертолета, 2 беспилотника и 45 вражеских крылатых ракет.

В частности, на ликвидацию двух российских вертолеты Ка-52 у украинских защитников ушло 3 минуты.

Вас также могут заинтересовать новости: