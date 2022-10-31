На Херсонщине украинские зенитчики за три минуты уничтожили два российских вертолета Ка-52
Об этом сообщила служба связей с общественностью Воздушного командования "Юг".
"31 октября, с 18:45 по 18:48, в Бериславском районе Херсонщины подразделения зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбили два российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.
"Демилитаризация" РФ
Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля в Украине было уничтожено 253 российских вертолета.
Сегодня российские СМИ сообщили, что два российских вертолета Ка-52 взорвались в Псковской области РФ. Также в ОК "Юг" отчитались о работе за утро и рассказали, что зенитчики сбили российский вертолет Ка-52 на Херсонщине.
Как пояснили в разведке, Ка-52 "Аллигатор" ("Hokum B" по классификации НАТО) - это разведывательно-ударный вертолет российского производства. Стоимость - около 16 млн долл.
Вас также могут заинтересовать новости:
- РФ перебросила в Украину пилотов-наемников, но значительно снизила им выплаты - Генштаб
- Артиллерист ВСУ Александр Быков: У нас уже есть крутое артиллерийское оружие, но для получения паритета ее пока недостаточно
- "Нас зах*ярили, как котят": оккупант рассказал, как ВСУ разгромили его подразделение (аудио)