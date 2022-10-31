Вертолеты сбили в Бериславском районе.

На Херсонщине украинские зенитчики за три минуты уничтожили два российских вертолета Ка-52

Об этом сообщила служба связей с общественностью Воздушного командования "Юг".

"31 октября, с 18:45 по 18:48, в Бериславском районе Херсонщины подразделения зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбили два российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.

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"Демилитаризация" РФ

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля в Украине было уничтожено 253 российских вертолета.

Сегодня российские СМИ сообщили, что два российских вертолета Ка-52 взорвались в Псковской области РФ. Также в ОК "Юг" отчитались о работе за утро и рассказали, что зенитчики сбили российский вертолет Ка-52 на Херсонщине.

Как пояснили в разведке, Ка-52 "Аллигатор" ("Hokum B" по классификации НАТО) - это разведывательно-ударный вертолет российского производства. Стоимость - около 16 млн долл.

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