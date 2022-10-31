Сегодня на юге Вооруженные силы Украины нанесли 75 огневых ударов по местам сосредоточения российских оккупантов.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 14:00.
"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 75 огневых задач по районам сосредоточения сил и средств противника. Потери врага доразведываются", - сказал он.
По словам Назарова, враг продолжает атаки украинских позиций с воздуха. В частности, ударный вертолет Ка-52 атаковал направление недавно освобожденного населенного пункта Новая Каменка, но впоследствии украинские зенитчики уничтожили этот "Аллигатор" (Ка-52).
Назаров добавил, что корабельное группировки вражеского флота в Черном море продолжает укрываться в ракето-безопасном районе, за мысом Тарханкут. Оно состоит из 8 кораблей и катеров, среди которых 2 надводных носителей крылатых ракет. По состоянию на 14.00, враг держал наготове 16 высокоточных дальнобойных ракет типа "Калибр".
Ситуация на юге: актуальные данные
Сегодня, 31 октября, на Херсонщине украинские зенитчики ликвидировали вражеский вертолет Ка-52.
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины на юге уничтожили 27 оккупантов, танк, два миномета, самоходной крупнокалиберная гаубицу "Акация", зенитную установку и 5 единиц авто-бронетехники. В Баштанском и Бериславском районах были уничтожены два склада с вражескими боеприпасами.