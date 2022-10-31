Потери врага доразведываются.

Сегодня на юге Вооруженные силы Украины нанесли 75 огневых ударов по местам сосредоточения российских оккупантов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 14:00.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 75 огневых задач по районам сосредоточения сил и средств противника. Потери врага доразведываются", - сказал он.

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По словам Назарова, враг продолжает атаки украинских позиций с воздуха. В частности, ударный вертолет Ка-52 атаковал направление недавно освобожденного населенного пункта Новая Каменка, но впоследствии украинские зенитчики уничтожили этот "Аллигатор" (Ка-52).

Назаров добавил, что корабельное группировки вражеского флота в Черном море продолжает укрываться в ракето-безопасном районе, за мысом Тарханкут. Оно состоит из 8 кораблей и катеров, среди которых 2 надводных носителей крылатых ракет. По состоянию на 14.00, враг держал наготове 16 высокоточных дальнобойных ракет типа "Калибр".

Ситуация на юге: актуальные данные

Сегодня, 31 октября, на Херсонщине украинские зенитчики ликвидировали вражеский вертолет Ка-52.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины на юге уничтожили 27 оккупантов, танк, два миномета, самоходной крупнокалиберная гаубицу "Акация", зенитную установку и 5 единиц авто-бронетехники. В Баштанском и Бериславском районах были уничтожены два склада с вражескими боеприпасами.

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