Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, уничтожено 4 вражеских зенитно-ракетных комплекса.

Украинская авиация нанесла более 15 ударов по местам расположения противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Авиация Сил обороны нанесла более 15 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, сбито девять вражеских БпЛА", - говорится в сообщении.

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Кроме того, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки уничтожили два пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, а также 8 других важных объектов врага.

Сегодня ночью на юге украинские военные уничтожили 9 беспилотников-камикадзе иранского производства.

Атака дронов-камикадзе

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

23 сентября МИД Украины по поручению президента лишило посла Ирана аккредитации, а также приказало существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

В последнее время российские оккупанты почти ежедневно атакуют Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.

По данным объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины, подразделения противовоздушной обороны уничтожают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

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