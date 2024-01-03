Общие потери РФ уже превысили 361 тысячу военных.

За прошедшие сутки, 2 января, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 680 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодня потери России в войне против Украины выросли до 361 500 человек.

Наши защитники отправили на лом 7 ББМ (всего 11 107), 15 артсистем (8 546), 3 средства ПВО (629), 36 БПЛА (6 748), 73 крылатые ракеты (1783). 26 единиц автомобильной техники и автоцистерн (11 391), а также 14 единиц спецтехники (1298).

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В то же время неизменным осталось количество уничтоженных танков (5990), РСЗО (945), самолетов (329) и вертолетов (324), кораблей и катеров (23), а также подводных лодок (1).

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 2 января, на фронте произошло 57 боевых столкновений. На Авдеевском и Запорожском направлениях нашим войскам удалось улучшить положение.

Как писал NYT, в связи с тем, что обе стороны не смогли добиться существенных успехов на фронте, партизанская тактика в развязанной Россией войне против Украины приобрела дополнительное значение. Речь идет о диверсиях, рейдах коммандос, целенаправленных ликвидациях, подрывах складов боеприпасов, нефтепроводов и особенно - железных дорог, которыми РФ обеспечивает свои войска вооружением.

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили новейший российский комплекс "Ястреб-АВ", стоимостью 250 млн долларов.

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