О появлении этого комплекса на фронте россияне объявили менее суток назад.

Вооруженные силы Украины уничтожили первый новейший комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ" российских оккупационных войск.

Примечательно, что об использовании "Ястреб-АВ" россиянами в Украине пропагандисты говорили менее суток назад. Российскую новинку "поджарили" с помощью HIMARS. Ориентировочная стоимость комплекса – 250 млн долларов.

Видео с уничтожением комплекса в Херсонской области уже появилось в сети:

Потерю россиянами разведывательного комплекса прокомментировал и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Не прошло и полгода, а точнее даже суток! Буквально вчера российские пропагандистские СМИ наперебой сообщали о том, что российские оккупационные войска получили новейший комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ". И вот, сегодня появляется видео уничтожения данного комплекса в Херсонской области", – написал он.

По словам Коваленко, комплекс1К148 "Ястреб-АВ" в российские войска стал поставляться только во второй половине 2023 года. Его испытания были завершены в начале 2022 года. Тогда же "новинку" продемонстрировали на "международном" форуме Армия-2022.

"Данный комплекс размещается на четырехосном шасси БАЗ-6910-025, имеет радиолокационный комплекс с фазированной антенной решеткой, отслеживающий в автоматическом режиме траекторию снарядов, выпущенных артиллерией противника, определяя точные координаты позиций" – рассказал обозреватель.

Потери России в Украине

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину было ликвидировано 360 820 захватчиков. Кроме того, оккупанты потеряли немало техники.

Украинские защитники превратили в металлолом почти 6 тысяч российских танков, свыше 11 тысяч бронемашин, более 600 единиц авиации и сотни единиц другой техники.

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