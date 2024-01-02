ВСУ за сутки уничтожили 7 танков, 49 артиллерийских систем, 13 боевых бронированных машин.

За минувшие сутки, 1 января, украинские защитники уничтожили еще 810 российских захватчиков.

Как сообщает Генштаб, общие потери личного состава России с начала войны составляют уже 360 тысяч 820 человек.

В частности, уничтожено 7 танков (5990 с начала войны), 13 боевых бронированных машин (всего 11100), 49 артиллерийских систем (8531), 2 РСЗО (945), 1 средство ПВО (626), 53 БПЛА оперативно-тактического уровня (6710), 35 единиц автомобильной техники и автоцистерн (11365), 7 единиц специальной техники (1284) и 1 крылатую ракету (1710).

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Неизменным осталось количество уничтоженных с начала войны самолетов - 329, вертолетов – 324, кораблей/катеров – 23, подводных лодок - 1.

Атаки россиян по Украине

В ночь на 2 января оккупанты атаковали 35-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Все вражеские ударные БпЛА уничтожены силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Кроме того, российские оккупанты снова атаковали территорию Украины ракетами. В воздухе было 16 стратегических бомбардировщиков врага Ту-95МС.

Сейчас отсутствует электроснабжение в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах столицы. Госпитализированы девять из 10 раненых в Соломенском районе.

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