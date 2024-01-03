За сутки на этом направлении отбили 24 атаки противника.

За прошедшие сутки, 2 января, на фронте произошло 57 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб, на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но их сдерживают наши воины. ВСУ стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

За прошедшие сутки силы обороны отразили 8 атак вблизи Новобахмутовки, Бердичев, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. При этом юго-восточнее Новобахмутовки им удалось улучшили тактическое положение.

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"На Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. на Бахмутском направлении наши воины отбили 6 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области", - добавили в Генштабе.

Между тем на Марьинском, Шахтерском, Лиманском 2 января враг штурмовых действий не вел. На Запорожском направлении наши защитники отбили атаку захватчиков недалеко от Работиного Запорожской области. В районе Вербового ВСУ продвинулись вперед, заставив россиян покинуть некоторые позиции.

"На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий", - рассказали в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера Вооруженные Силы Украины уничтожили первый новейший комплекс артиллерийской разведки 1к148 "Ястреб-АВ" российских оккупационных войск.

Десятки тысяч оккупантов в течение 10 недель безуспешно пытаются вытеснить с левого берега Херсонской области несколько сотен украинских морских пехотинцев, которые смогли создать плацдарм в селе Крынки. По словам аналитиков, там враг совершает "самоубийственные" маневры.

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