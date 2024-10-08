Также было поражено 47 артиллерийских систем, 30 боевых бронированных машин и 7 танков.

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили более 1,3 тысяч российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 08 октября 2024 года ориентировочно составили:

личного состава - около 662 тысячи 970 человек, в том числе 1 340 за минувшие сутки,

танков - 8 940 (+7) единиц,

боевых бронированных машин - 17 740 (+30),

артиллерийских систем - 19 203 (+47),

реактивных систем залпового огня - 1 223,

средства ПВО - 973 (+1),

самолетов - 368,

вертолетов - 328,

БпЛА оперативно-тактического уровня - 16 686 (+43),

крылатые ракеты - 2 618 (+3),

корабли /катера - 28,

подводные лодки - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 26 185 (+83),

специальная техника - 3 373 (+9).

Война в Украине - последние новости

Как известно, издание Financial Times пишет, как в Киеве, так и в Вашингтоне и некоторых западных столицах настроения меняются. На смену решимости относительно того, что война закончится только тогда, когда армия РФ покинет территорию Украины, приходит неохотное признание того, что лучшим вариантом является "урегулирование путем переговоров, которое оставит большую часть страны нетронутой".

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Но Киеву не хватает поддержки даже для достижения этой цели. Некоторые чиновники говорят, что Украине не хватает личного состава, огневой мощи и западной поддержки, чтобы вернуть всю территорию, захваченную Россией.

В то же время вице-президент США Камала Харрис заявила, что не будет проводить двусторонних переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным об окончании войны в Украине. По ее словам, такие переговоры возможны только при участии Украины.

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