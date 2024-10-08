Вице-президент США Камала Харрис исключила возможность личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным для переговоров о прекращении войны в Украине, если в них не будут участвовать представители украинской власти, пишет Financial Times.

По ее словам, она не будет встречаться с Путиным "на двусторонней основе без Украины".

"Украина должна иметь право голоса относительно будущего Украины", - отметила Харрис в интервью телеканалу CBS News.

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Кроме того, кандидат в президенты США раскритиковала заявления Дональда Трампа о том, что он быстро остановит войну в Украине.

"Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве. Он говорит о том, что: "О, он может закончить это в первый же день". Знаете, что это означает? Это означает капитуляцию", - подчеркнула Харрис.

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