Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Российско-украинская война продолжается и за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1160 захватчиков, сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составляют около 661 630. Кроме того, Силы обороны продолжают уничтожать вражескую технику, в частности:

танков - 8933 (+14);

боевых бронированных машин - 17710 (+31);

артиллерийских систем - 19156 (+64);

РСЗВ - 1223 (+7);

средства ПВО - 972 (+2);

самолетов - 368 (+0);

вертолетов - 328;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16643 (+65);

крылатые ракеты - 2615 (+2);

кораблей/катеров - 28;

подводных лодок - 1.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 26 102 (+96) единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн, а также 3364 (+1) единицы специальной техники оккупантов.

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Российско-украинская война: другие важные новости

По данным аналитиков из Института изучения войны, Россия продолжает нести ощутимые потери на Покровском направлении. В течение года своего наступления здесь оккупанты потеряли по меньшей мере пять дивизий.

Тем временем в Крыму после атаки беспилотников горит крупнейшая нефтебаза на временно оккупированном полуострове. Всего же в Крыму два таких терминала, второй расположен в Севастополе.

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