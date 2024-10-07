ВС продолжают уничтожать захватчиков/ фото facebook.com/UALandForces

Российско-украинская война продолжается и за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1160 захватчиков, сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составляют около 661 630. Кроме того, Силы обороны продолжают уничтожать вражескую технику, в частности:

  • танков - 8933 (+14);
  • боевых бронированных машин - 17710 (+31);
  • артиллерийских систем - 19156 (+64);
  • РСЗВ - 1223 (+7);
  • средства ПВО - 972 (+2);
  • самолетов - 368 (+0);
  • вертолетов - 328;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16643 (+65);
  • крылатые ракеты - 2615 (+2);
  • кораблей/катеров - 28;
  • подводных лодок - 1.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 26 102 (+96) единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн, а также 3364 (+1) единицы специальной техники оккупантов.

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Потери врага на 7 октября / Инфографика УНИАН

Российско-украинская война: другие важные новости

По данным аналитиков из Института изучения войны, Россия продолжает нести ощутимые потери на Покровском направлении. В течение года своего наступления здесь оккупанты потеряли по меньшей мере пять дивизий.

Тем временем в Крыму после атаки беспилотников горит крупнейшая нефтебаза на временно оккупированном полуострове. Всего же в Крыму два таких терминала, второй расположен в Севастополе.

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