Российско-украинская война продолжается и за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1160 захватчиков, сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составляют около 661 630. Кроме того, Силы обороны продолжают уничтожать вражескую технику, в частности:
- танков - 8933 (+14);
- боевых бронированных машин - 17710 (+31);
- артиллерийских систем - 19156 (+64);
- РСЗВ - 1223 (+7);
- средства ПВО - 972 (+2);
- самолетов - 368 (+0);
- вертолетов - 328;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16643 (+65);
- крылатые ракеты - 2615 (+2);
- кораблей/катеров - 28;
- подводных лодок - 1.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 26 102 (+96) единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн, а также 3364 (+1) единицы специальной техники оккупантов.
Российско-украинская война: другие важные новости
По данным аналитиков из Института изучения войны, Россия продолжает нести ощутимые потери на Покровском направлении. В течение года своего наступления здесь оккупанты потеряли по меньшей мере пять дивизий.
Тем временем в Крыму после атаки беспилотников горит крупнейшая нефтебаза на временно оккупированном полуострове. Всего же в Крыму два таких терминала, второй расположен в Севастополе.