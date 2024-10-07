Некоторые чиновники говорят, что Украине не хватает личного состава, огневой мощи и западной поддержки, чтобы вернуть всю территорию, захваченную Россией.

Украина входит в третью зиму полномасштабной войны, развязанной Россией. На востоке Силы обороны теряют позиции под натиском наступления оккупационных войск РФ, хотя оно и обходится захватчикам огромными потерями.

Как в Киеве, так и в Вашингтоне и некоторых западных столицах настроения меняются, пишет Financial Times. На смену решимости относительно того, что война закончится только тогда, когда армия РФ покинет территорию Украины, приходит неохотное признание того, что лучшим вариантом является "урегулирование путем переговоров, которое оставит большую часть страны нетронутой". Но Киеву не хватает поддержки даже для достижения этой цели.

Перспективы Украины омрачает прежде всего возможная победа на выборах в США республиканца Дональда Трампа. Он неоднократно говорил, что стремится к быстрому завершению войны. Некоторые американские и европейские чиновники надеются, что Трампа удастся по крайней мере удержать от принуждения Киева к неблагоприятной сделке с Москвой, которая создаст серьезные риски европейской и американской безопасности в будущем.

Видео дня

Однако одновременно с эскалацией войны на Ближнем Востоке даже некоторые западные столицы, которые ранее настаивали на необходимости военной победы над Россией, переосмысливают свои цели. Некоторые киевские чиновники также в частных разговорах сетуют на то, что им не хватает личного состава, огневой мощи и западной поддержки, чтобы вернуть всю территорию, захваченную Россией. Поэтому за закрытыми дверями ведутся разговоры о соглашении, согласно которому РФ сохранит контроль над захваченными территориями.

"Москва сохраняет де-факто контроль над примерно пятой частью Украины, которую она оккупировала – хотя суверенитет России над ними не признается – в то время как остальной стране разрешается присоединиться к НАТО или предоставляются эквивалентные гарантии безопасности", – пишет издание.

Под этим зонтиком Украина также могла бы восстановиться и интегрироваться с ЕС, подобно Западной Германии времен холодной войны.

Однако такой сценарий основывается на амбициозных предположениях. Одно из них заключается в том, что США и их союзники должны быть готовы предложить Украине членство в НАТО или необходимые гарантии. Но они до сих пор неохотно предоставляли Киеву гарантии вступления в альянс.

"Это потребовало бы от США и их партнеров огромного и дорогостоящего развертывания сил – и оставило бы их на растяжке в стиле холодной войны", – говорится в материале.

Второе предположение заключается в том, что российского диктатора Владимира Путина можно склонить к переговорам и принятию такого сценария. Но недопущение вступления Украины в НАТО было одной объявленных военных целей Кремля. Вызывает сомнения и то, что у Путина есть стимул согласиться на переговоры в формате "земля в обмен на мир", если он верит, что его армия все еще может завоевать больше территорий.

Война в Украине: что говорят на Западе

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что если Запад перестанет поддерживать Украину, война закончится через 15 дней. Однако закончится она победой Путина.

В то же время президент Эстонии Алар Карис призвал убрать ограничения на помощь Украине в войне против российских оккупантов. Он отметил, что РФ без ограничений пользуется оружием из Северной Кореи и Ирана, тогда как Запад установил ограничения на то, как Украина может использовать западное оружие для собственной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: