Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко считает, что есть лишь несколько причин, которые могут заставить российское военно-политическое руководство называть реальные потери.

Не стоит рассчитывать, что когда-то Россия перейдет к официальному признанию своих потерь в Украине и назовет более-менее правдивые цифры относительно потерь оккупантов.

Об этом в интервью УНИАН заявил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, отметив при этом, что в РФ вообще начинают говорить о потерях лишь тогда, когда население начинает задавать слишком много вопросов.

"Российское военно-политическое руководство называет цифры потерь почти произвольно. И только в ответ на то, что русское население начинает задавать слишком много вопросов. Российское государство - это не тот тип государства, где такие вещи, как количество погибших солдат на фронте, могут вызвать очень острый резонанс", - заявил эксперт.

Видео дня

Он также отметил, что российская армия всегда воевала количеством и не считала своих погибших, поскольку они не имеют для нее никакого значения.

"Если посмотреть историю, то российская армия всегда воевала количеством. Они и сейчас пользуются советскими военными доктринами. И в тех доктринах записано, что допустимый уровень потерь - 30% личного состава и техники. Непосредственно у военно-политического руководства нет ни одного мотиватора, нет реальных причин называть какую-то реальную цифру потерь, потому что для них эти потери не превышают того, что записано в военных доктринах. Это также ответ на вопрос, почему военно-политическое руководство рассказывает, что у них все идет по плану, несмотря на сотни тысяч убитых", - отметил эксперт.

Он также заявил, что могут сложиться условия, при которых российское руководство будет вынуждено озвучить более или менее честные данные по потерям в Украине.

"Есть несколько причин, которые могут заставить российское военно-политическое руководство называть более или менее реальные цифры. Во-первых, это системные проблемы на фронте. Во-вторых, во время открытой или скрытой мобилизации - для стимулирования идти на фронт", - отметил эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Потери оккупантов в Украине

В течение 18 августа 2023 года украинские защитники ликвидировали около 460 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения уничтожено уже 256 510 оккупантов.

Кроме того, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили много вражеской техники, а именно:

3 танка (всего с начала вторжения ‒ 4332),

12 боевых бронированных машин (всего - 8410),

24 артиллерийские системы (5193),

2 вертолета (316),

4 БПЛА оперативно-тактического уровня (4276),

17 автомобилей и автоцистерн (7658),

10 единиц специальной техники (783).

Потери российских военных, по словам официальных лиц США, приближаются к 300 тысячам (около 120 тысяч погибших и 170-180 тысяч раненых).

Вас также могут заинтересовать новости: