Уничтожены десятки оккупантов и много вражеской техники.

Враг на Лимано-Купянском направлении в последние недели проявляет активность, но силы обороны успешно останавливают все попытки оккупантов к наступлению. Об этом в эфире "24 канала" сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"За эти сутки враг 10 раз пытался проводить штурмовые атаки в районе Купянска, Синьковки, Ивановки, Первомайского, Новоселовского. Все его потуги были остановлены, он результата не достиг", - отметил Череватый.

Также он отметил, что оккупанты 475 раз ударили по украинским силам артиллерией различных типов, совершили 11 авиационных налетов с помощью армейской авиации и штурмовиков СУ-25.

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Также Череватый рассказал, какие потери понесли оккупанты на этом направлении.

По его словам, 40 захватчиков были ликвидированы и 98 ранены. Также были уничтожены вражеский танк Т-72, три миномета, самоходная артиллерийская установка, гаубица Д-30, две пушки Д-20, три дрона-камикадзе, три склада с боеприпасами и два грузовика.

Ситуация на фронте-что известно

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло около 40 боевых столкновений, украинские военные отбили очередные атаки и попытки наступления российских захватчиков на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Как сообщал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Павел Ковальчук, российские захватчики несут существенные потери на восточном фронте но не имеют никакого успеха.

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