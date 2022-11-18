Вероятно, что РФ попытается перебросить часть сил, которые вышли из-под Херсона, для усиления и расширения наступательных операций под Бахмутом.

Российские силы после отступления с правого берега Днепра в Херсонской области проходят доукомплектацию. Часть из них может остаться на юге, а часть могут перебросить под Бахмут.

Как говорится в свежем обзоре Минобороны Британии о войне в Украине, после отступления с правобережья Днепра на Херсонщине российские войска заняты, прежде всего, доукомплектованием, перегруппировкой и подготовкой оборонительных рубежей на большинстве участков вдоль всей линии фронта в Украине.

"Подразделения соорудили новые системы окопов возле админграницы с оккупированным Крымом и вблизи Северского Донца на границе Донецкой и Луганской областей. Некоторые эти места расположены в 60 км вглубь от нынешней линии фронта, что может свидетельствовать о приготовлении российского командования на случай нового существенного прорыва линии фронта украинцами", – отметили в бртанской разведке.

Видео дня

"Вероятно, что РФ попытается перебросить часть сил, которые вышли из-под Херсона, для усиления и расширения наступательных операций под Бахмутом", – отмечается в обзоре.

Ситуация в Херсонской области

Украинские военные 11 ноября зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

13 ноября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что с начала недели на правом берегу Днепра деокуповано 179 населенных пунктов, в частности города Херсон и Снигиревка Николаевской области. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали многие объекты.

По данным Генштаба, в Каховке, Таврийске и Новой Каховке уменьшается количество личного состава российских оккупационных войск.

Вас также могут заинтересовать новости: