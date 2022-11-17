В Каховском районе враг усилил фильтрационные мероприятия.

Российские захватчики усилили фильтрационные меры на левом берегу в Херсонской области.

Как сообщили в Генеральном штабе, это произошло после поражения оккупантов Вооруженными Силами Украины.

"В Каховском районе враг усилил фильтрационные мероприятия после эффективного огневого поражения Силами обороны его позиций", – говорится в сообщении.

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В самой Каховке, информируют военные, российские захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают башни сотовой связи.

Ситуация на левом берегу в Херсонской области

Как писал УНИАН, россияне отступили с правобережья Херсонской области. 11 ноября украинские военные зашли в областной центр, было объявлено о деоккупации города. В целом в течение последних дней на правом берегу Днепра деокуповано 179 населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

В то же время Россия перенесла военное командование в оккупированное город Геническ. Британская разведка объясняла, что это связано с тем, что город расположен вне зоны досягаемости украинской артиллерии.

По сообщениям Генштаба, в Каховке, Таврийске и Новой Каховке тем временем уменьшается количество личного состава российских военных.

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