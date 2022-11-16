Сейчас этих оккупантов "напитают" частично мобилизованными, доукомплектуют и поставят им задачи штурмового плана.

Российское командование направит потрепанные части войск России, отведенных с правого берега Днепра, в Донецкую область.

Как рассказал военный эксперт Роман Свитан, российская армия расположилась вдоль линии Днепра на уже отрытых ранее укрепрайонах. Но основная часть ушла - около корпуса ВДВ - в район Мариуполя.

"Они перешли в режим доукомплектования, части все же потрепанные. Мы их хорошенько обточили. Их назначили для оборонительных задач, хотя несколько месяцев они этим и занимались",

Сейчас этих оккупантов "напитают" частично мобилизованными, доукомплектуют и поставят им задачи штурмового плана в районе Угледара-Бахмута, предположил Свитан.

Эксперт уточнил, что речь идет об около 15 тысяч человек или 6 бригадах.

Провал Путина в войне с Украиной

11 ноября стало известно об освобождении Херсона - единственного областного центра, который контролировали россияне с момента вторжения 24 февраля.

Это стало для Путина самым крупным поражением в войне, считают аналитики Института изучения войны. Вывод оккупантов из Херсона затрудняет взаимоотношения главы Кремля с "фракцией ястребов". Например, рашистский идеолог Дугин накануне призвал "принести Путина в жертву".

Проблемой для Путина стали и частично мобилизованные. "Мобиков" без подготовки бросают на самые горячие участки фронта, что изрядно ударило по наступательной способности оккупантов и усилило критику Кремля и так недовольных ходом "спецоперации" русских "националистов".

Сейчас, констатируют в британской разведке, российские войска перешли к обороне на большинстве участков фронта.

На фоне крушения на поле боя Кремль возобновил попытки начать с Украиной переговоры, однако в очередной раз в ультимативной форме.

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