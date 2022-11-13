В этих городах остается минимальное количество российских военных.

В Каховцы, Таврийске и Новой Каховке уменьшается количество личного состава российских оккупационных войск.

В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

"Во временно занятых врагом населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, 10 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану: с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

А с начала текущей недели на правом берегу Днепра деокуповано 179 населенных пунктов, в частности города Херсон и Снигиревка Николаевской области.

11 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что уход оккупантов на Херсонщине состоялся под натиском ВСУ.

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