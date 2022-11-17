Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил, что есть подтвержденные случае убийств окупантами мирных жителей.

Российские оккупанты применяли жестокие пытки к мирным жителям Херсонской области. Правоохранители нашли две пыточные в Херсоне после побега россиян.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец указал, что есть доказательства убийств жертв пыток. При этом он заявил, что россияне пытали не только украинских патриотов, но и людей, у которых были средства, чтобы откупиться.

"Таких масштабов я еще не видел. А я посещал лично все застенки в разных областях Украины. Этот масштаб просто ужасный... Такое впечатление, что российские военные получают от этого какое-то удовольствие, когда убивают и подвергают пыткам наших граждан...", - отметил омбудсмен в эфире национального телемарафона.

Видео дня

Лубинец рассказал, что общался с одним из пленников оккупантов, которого держали в плену 45 дней и пытали, а вместе с ним находились десятки людей.

"Их били электричеством, металлическими трубами, им ломали кости, и все это происходило на камеру, то есть россияне все это снимали", - подытожил уполномоченный парламента по правам человека.

Оккупация Херсонской области - что известно

В первые же дни полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину большая часть Херсонской области оказалась в оккупации. В последние дни августа украинская армия пошла в контрнаступление по всей линии фронта.

10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что военные с 1 октября освободили от российских оккупантов территорию площадью почти 1,4 тыс. кв. км, а 11 ноября бойцы ВСУ зашли в Херсон.

Во время стабилизационных мер в городе обнаружили очередной застенок российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: