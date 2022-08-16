Сегодня оккупанты дважды попали по Житомирщине ракетами, на этом атаки могут не закончиться.

После "бавовны" во временно оккупированном Крыму РФ может еще сильнее "лупить" ракетами по Украине. Так агрессор будет пытаться запугать украинцев. Именно поэтому важно не пренебрегать воздушной тревогой, ведь сегодня ракеты уже дважды ударили по Житомирщине.

Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

Он рассказал, что сегодня в области произошли взрывы. Детали "прилетов" Сухомлин пообещал сообщить позже и отметил, что украинцам не стоит пренебрегать воздушными тревогами, ведь оккупанты могут пытаться отомстить нам за "хлопок" в Крыму. Взрывы в Джанкое и аэродроме в Саках стали для россиян большой неожиданностью.

"После Крыма, после аэродрома "Саки", после взрыва складов в Джанкое ... Понятно, что они не соблюдают технику безопасности, но все же у них есть попытки застращать нас, показать, что они сильны. Поэтому они могут совершенно спокойно лупить по гражданским объектам", - сказал Сухомлин.

Впоследствии председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко на своей странице в Telegram сообщил, что жертв после сегодняшних взрывов сегодня, к счастью, нет.

"В очередной раз призываем жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях, если слышен звук сирен", - подчеркнул он.

Взрывы в Крыму сегодня: что произошло

Под Джанкоем рано утром 16 августа произошли взрывы. Сначала пособники оккупантов рассказывали о пожаре на электрической подстанции.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что горит российская воинская часть в поселке Азовское Джанкойского района.

По словам Минобороны РФ, на полуострове вблизи Майского было "возгорание" в воинской части на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов. А позже российская сторона назвала взрывы результатом диверсии.

Впоследствии издание NYT сообщило, что взрывы на военном складе возле Джанкоя устроило "элитное украинское подразделение".