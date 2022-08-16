Чубаров добавил, что попали в схрон с боеприпасами, "звуки от взрывов далеко прокатываются по степи".

Российская воинская часть горит в вторник утром в поселке Qalay (Азовское) Джанкойского района во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Фейсбук.

"Сообщают из временно оккупированного Крыма: удачное попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района. Взрывы раздаются в течение часа", - написал Чубаров.

Он добавил, что попали в схрон с боеприпасами, "звуки от взрывов далеко прокатываются по степи".

"Гауляйтер оккупированного Крыма Аксенов срочно отправился в село Майское Джанкойского района. Село Майское находится на расстоянии 1 километр от поселка Qalay / Азовское", - добавил он.

Ранее стало известно, что утром 16 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы. В одном из районе полуострова виден густой черный дым. По свидетельствам очевидцев, взрывы прогремели на электрической подстанции в Джанкойском районе. Над объектом поднялся столб густого черного дыма.

В то же время нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что взрывы произошли в поселке Азовское Джанкойского района. По его данным, горит склад боеприпасов российских оккупантов.

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